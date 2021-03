29 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 estão atualmente bloqueados pela farmacêutica Catalent, em Anagni, Itália.Segundo o jornal italiano La Stampa, as doses tinham como destino o Reino Unido e estariam a ser disputadas também por Bruxelas.O bloqueio foi descoberto após a visita do Comissário Europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, à fábrica de Leiden, na Holanda, local utilizado pela farmacêutica para produzir as doses.