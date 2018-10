30 feridos em colapso de chão durante festa em apartamento na Carolina do Sul

Incidente aconteceu durante festa privada, na madrugada deste domingo.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas na sequência de um desabamento do pavimento de uma habitação, num apartamento na Carolina do Sul, nos EUA, durante a madrugada deste domingo.



Segundo avança a CNN, que cita as autoridades locais, o desabamento aconteceu no momento em que se realizava uma festa organizada por um grupo de estudantes da Universidade de Clemson no apartamento afetado, levando a que os presentes caíssem para o piso inferior do edifício.



Uma das pessoas que estava presente na festa, acabou por gravar o momento em que o chão desabou, publicando as imagens posteriormente no Twitter.











Depois daquele momento de terror, foram mais as imagens captadas por outras pessoas que estavam no apartamento naquele momento.





