Pelo menos 30 lusodescendentes são candidatos nas várias listas partidárias concorrentes às legislativas deste domingo no Luxemburgo. Em jogo estão 60 lugares na Câmara dos Deputados. Em 2018 venceu o Governo de coligação entre o Partido Democrático, do atual primeiro-ministro, Xavier Bettel, o Partido Socialista Operário Luxemburguês e os Verdes.O voto, permitido a cidadãos nacionais ou com dupla cidadania, é obrigatório. Estão registados 18 mil luxemburgueses que também têm a nacionalidade portuguesa.