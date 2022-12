31 pacotes suspeitos enviados para embaixadas da Ucrânia em "terror sem precedentes"

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, denunciou esta quarta-feira a continuação de uma campanha de "terror sem precedentes" contra embaixadas ucranianas, com 31 pacotes suspeitos enviados a representações ucranianas em 15 países, incluindo Portugal.

"As ameaças continuam a chegar aos nossos diplomatas", escreveu Kuleba numa mensagem no Facebook, sublinhando que "a atual campanha de terror contra os diplomatas ucranianos é sem precedentes na sua escala, não só no contexto ucraniano, mas também a nível global".

Kuleba disse não se lembrar de uma época na história em que tantas embaixadas e consulados do mesmo país "tenham sido sujeitos a ataques tão maciços em tão curto espaço de tempo".