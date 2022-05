350 portugueses com imóveis no paraíso fiscal do Dubai

Um estudo do Observatório Fiscal da União Europeia revela que existem cerca de 350 portugueses com 819 imóveis no paraíso fiscal, avaliados em 222 milhões de euros, no Dubai, apesar dos esforços das agências competentes no combate à lavagem de dinheiro.A informação é avançada pelo jornal Público, que afirma que as autoridades tributárias de todo o mundo têm vindo, desde 2017, a partilhar informação sobre contas financeiras dos cidadãos nacionais. No entanto, os imóveis não entram nesta troca de informação.O investimento estrangeiro no Dubai a nível imobiliário representa pelo menos 146 mil milhões de dólares.