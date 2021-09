37% dos recuperados da Covid-19 apresenta sintomas seis meses após a infeção

Uma em cada três pessoas infetadas pelo novo coronavírus sente, pelo menos, um sintoma prolongado de Covid-19 três a seis meses após a infeção, sugere um novo estudo levado a cabo pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.



Grande parte da pesquisa existente sobre a doença baseou-se em sintomas relatados por pessoas infetadas pela Covid-19 ou em pequenos estudos.

Investigadores da Universidade de Oxford, do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (NIHR, sigla em inglês) e o Centro de Pesquisa de Biomedicina e Saúde de Oxford, ambos no Reino Unido, lançaram uma nova abordagem sobre a escala da doença após analisar mais de 27 mil recuperados estadunidenses.



"Os resultados confirmam que uma proporção significativa de pessoas, de diversas idades, pode manifestar uma série de sintomas e dificuldades nos seis meses após a infeção por Covid-19", disse o clínico académico do NIHR, Dr. Max Taquet. "Mais de um terço dos pacientes foram diagnosticados com, pelo menos, um dos sintomas prolongados de Covid entre três a seis meses após a infeção por Covid-19."