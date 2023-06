37 mil euros depois: Homem mais tatuado da Grã-Bretanha desiste das agulhas para pagar hipoteca

,

Mathew Whelan

O homem mais tatuado da Grã-Bretanhaque já admitiu ter gasto 40 mil dólares em tinta (cerca de 37 mil euros) revelou que está a desistir de fazer tatuagens para poder liquidar uma hipoteca., de 43 anos, mudou o nome para 'King Of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite' em 2008."Estou a fazer uma pausa nas tatuagens enquanto me concentro em liquidar a minha hipoteca, por isso vou abrandar nos próximos anos. Fazer tatuagens pode ser um vício, no entanto, este é um estilo de vida para mim, que posso começar e parar quando me apetecer", disse King.De acordo com o Daily Mail, King já passou mais de 1500 horas debaixo de uma agulha e estabeleceu o recorde em fevereiro de 2016, quando teve 36 tatuadores a trabalhar no seu corpo ao mesmo tempo.Desde que começou a interessar-se por modificações corporais, King já pintou os olhos de preto, retirou os mamilos, moldou as orelhas e mudou o nome para completar o seu objetivo."Estou a viver uma abreviatura do meu nome, B Art (arte corporal), porque estou a ser arte na minha vida, independentemente do que os outros digam ou pensem das minhas tatuagens", disse King.