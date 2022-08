3700 crianças e adolescentes vivem nas ruas de São Paulo

São Paulo, a maior e mais rica cidade do Brasil, não obstante essa riqueza possui uma chaga humana e social que não cessa de aumentar, o número de crianças e adolescentes forçados a viver nas ruas. Muitos deles com menos de seis anos e, de acordo com um censo realizado em maio pela edilidade e divulgado agora, desacompanhados da família ou de qualquer outro responsável adulto.

De acordo com o censo, 3759 menores de idade vivem nas ruas da capital paulista, abrigando-se, quando isso é possível, em imóveis abandonados e totalmente deteriorados, ou simplesmente a dormir ao relento. Essas crianças e adolescentes tiram o pouco sustento das próprias ruas, a pedir esmola, a realizar trabalhos esporádicos em troca de umas moedas, prostituindo-se e até mesmo praticando delitos, como furtos a transeuntes.

Algumas vivem nas ruas com as próprias famílias, em barracas de campismo ou improvisadas com lençõis, plásticos e papelões, cenas cada vez mais visíveis nas vias de São Paulo, principalmente no centro e em áreas onde corre bastante dinheiro, como a famosa Avenida Paulista, mas a grande maioria vive só. Avessas a ordens, regras e horários, grande parte dessas crianças não costuma aceitar o pouco apoio que os órgãos municipais dão a essa população, não aceitam ir para os violentos abrigos nem voltar para as suas famílias.

Desses quase quatro mil brasileiros com até 17 anos que vivem nas ruas da maior metrópole da América do Sul, 2227 são do sexo masculino, 1453 são do sexo feminino, e outros 79 não quiseram definir-se nem como homem nem como mulher. A faixa dos que têm entre 12 e 17 anos é a mais numerosa, com 1585 menores, mas o dado que mais assusta e preocupa é que 1151 desses desamparados sociais têm apenas até seis anos de idade.

O resultado do censo agora divulgado revela um aumento de 104% do número de menores nas ruas de São Paulo em relação ao levantamento anterior, realizado em 2007. Não obstante o levantamento ter visado somente menores, o aumento acompanha o crescimento do número de adultos também a viver nas ruas da capital paulista, que aumentou de 24 mil para cerca de 58 mil nos últimos anos, de acordo com o movimento não oficial que monitora e tenta ajudar moradores de rua na cidade.