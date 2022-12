40 portugueses retidos no Peru devido aos protestos após a destituição do presidente

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou, esta quinta-feira, que há 40 cidadãos portugueses retidos no Peru, nas regiões de Cusco, Arequipa e Águas Calientes (Machu Pichu), devido ao encerramento dos aeroportos e da circulação ferroviária e rodoviárias por causa dos protestos que criaram a instabilidade no país, após a destituição do presidente peruano.



"O MNE tem conhecimento de 40 cidadãos portugueses, que se encontram nas regiões de Cusco, Arequipa e Águas Calientes (Machu Pichu), retidos devido ao encerramento dos aeroportos e da circulação rodo e ferroviária", avança o ministério em comunicado, garantindo que "todos os cidadãos assinalados se encontram em segurança" e em contacto permanente com as autoridades.

Entre os 40 portugueses estão dez jovens que viajaram na última semana para o Peru, incluindo um grupo de sete, retido em Arequipa, e outro de três, em Aguas Calientes, segundo relatos dos pais dos jovens à Lusa.