42 reclusos encontrados mortos em cadeias do Amazonas no Brasil

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou as mortes no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 1), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).



A mesma fonte brasileira governamental indica que os reclusos morreram por asfixia.