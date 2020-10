Restaurantes parisienses em protesto



A cidade de Madrid tornou-se ontem a primeira capital europeia a regressar ao confinamento local. As novas restrições entraram em vigor às 22h e afetam cerca de 4,8 milhões de residentes, não só na capital espanhola, mas também noutros nove municípios vizinhos.A Comunidade de Madrid decidiu acatar a ordem decretada pelo governo apesar de ter recorrido à Audiência Nacional alegando que se tratava de uma decisão “injusta”, “arbitrária” e até “menos eficaz”.Os donos de vários restaurantes de Paris saíram ontem às ruas batendo com panelas em protesto contra as possíveis novas restrições que o governo francês está a equacionar para a cidade. O ministro da Saúde, Olivier Véran, revelou que face ao súbito aumento de casos na região, Paris estás prestes a ser colocada em ‘alerta máximo’ o que pode levar ao fecho de muitos estabelecimentos.