Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

50 crianças puxaram Porsche de padre em cortejo

De pé num Porsche Boxter com a capota recolhida, o padre John Sultana desfilou em Malta.

08:46

Houve um cortejo na pequena ilha de Gozo, em Malta, que foi, no minímo, insólito. De pé num Porsche Boxter com a capota recolhida, o padre John Sultana desfilou perto das pessoas. Contudo, o carro desportivo que levava o pároco estava a ser puxado por... 50 crianças.



A autarquia garante que o padre Sultana "não pretendeu ser ostensivo", explicando até que "o Porsche foi emprestado pelo seu primo". Confrontado pela imprensa local, Sultana diz que a polémica "não é um assunto".



No entanto, o assunto sido alvo de críticas em Malta. Ao Times of Malta, René Camilleri, professor de teologia na Universidade de Malta, disse que este evento é uma "porcaria", reprovando "todos os que aceitaram que as crianças puxassem as cordas que arrastavam o Porsche, com o padre". "A igreja revela um grau de leviandade que torna difícil atrair novos crentes, realizando acções estúpidas como esta", conclui o teologo.



Veja as imagens do cortejo na fotogaleria acima e no vídeo seguinte: