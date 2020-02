58 brasileiros resgatados de Wuhan devido ao coronavírus terminam quarentena

O grupo de 58 brasileiros que se encontravam na Base Aérea de Anápolis, no estado de Goiás, por suspeita de poderem ter contraído coronavírus na China, deixaram este domingo a quarentena. O governo brasileiro tinha decidido mantê-los isolados por 18 dias, mais do que o recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, mas antecipou o prazo para 14.

A antecipação do fim da quarentena foi decidida depois de o terceiro teste realizado no grupo nestes 14 dias, período de incubação do vírus, ter dado negativo, como os outros dois. Desde a repatriação da China, no início do mês, nenhum desses brasileiros apresentou qualquer sintoma da doença.

O grupo era formado por 34 brasileiros e os seus familiares radicados em Wuhan, epicentro da epidemia da doença que já se espalhou pelo Mundo, e 24 membros das tripulações dos dois aviões usados para o resgate, bem como médicos e voluntários que foram àquela cidade do Oriente buscar o grupo. Todos ficaram em quarentena no hotel de trânsito da base, normalmente usado por militares de outros estados em viagem.

Um pequeno-almoço especial, com a presença do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e outras autoridades militares e da área da saúde assinalou o fim da quarentena. Ao longo do domingo, todos serão levados por aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, para as suas cidades de origem, localizadas em nove estados do Brasil.

Desde o início da epidemia, o Brasil não registou qualquer caso confirmado da doença. Houve 51 casos suspeitos, cujos pacientes foram internados e isolados em hospitais de várias regiões do país, mas 50 já foram descartados e apenas um ainda continua em análise.