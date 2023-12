61 mortos em naufrágio no Mediterrâneo

Sessenta e uma pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que transportava 86 migrantes ao largo da costa da Líbia. O incidente aconteceu no sábado, depois de ondas fortes terem inundado a embarcação, quando navegava ao largo da cidade de Zuwara. Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Mediterrâneo central continua a ser uma das rotas migratórias mais perigosas do Mundo e só este ano ali morreram mais de 2250 pessoas, que procuravam uma vida melhor na Europa.“Trata-se de um número dramático que demonstra que, infelizmente, não está a ser feito o suficiente para salvar vidas no mar”, afirmou o porta-voz da OIM, Flavio Di Giacomo. Nos últimos anos, a Líbia tornou-se o principal ponto de trânsito para os migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente. Traficantes de seres humanos aproveitam-se deste facto para introduzir clandestinamente migrantes em botes através das fronteiras da Líbia. Os que são intercetados e devolvidos à Líbia são mantidos em centros de detenção geridos pelo Governo, onde são vítimas de abusos, incluindo trabalhos forçados, espancamentos, violações e tortura. *Lusa