62 mortos após ataque em mesquita no Afeganistão

Várias explosões numa mesquita a este do Afeganistão fez esta sexta-feira 62 mortos. O teto da mesquita desabou sobre os crentes, causando mais de 100 feridos.

De acordo com a Reuters, o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaulá Jogyani, referiu que os explosivos foram colocados no interior da mesquita e acionados à distância. Entre as vítimas mortais estão vários jovens, que se encontravam no inteiror em oração.





Um membro da polícia local afirmou à mesma agência que quando chegou à mesquita "as pessoas estavam a tentar tirar os cadáveres e os feridos que ficaram presos debaixo dos bocados de telhado".

O ataque aconteceu depois da Organização da Nações Unidas (ONU) ter tornado publico um relatório com o número de civis mortos ou feridos no Afeganistão, entre os meses de julho e setembro.

O ataque ainda não foi reivindicado.