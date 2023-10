64 investigações abertas por falsas ameaças de bomba em França após professor ser morto em escola

64 investigações foram abertas em França por falsas ameaças de bomba desde a morte de um professor num ataque com faca numa escola em Arras.Nos dez dias que se seguiram ao crime, foram várias as escolas, monumentos e até aeroportos que tiveram que ser evacuados por razões de segurança, avança a BFMTV.Segundo o ministro dos Transportes francês, Clément Beaune, os aeroportos daquele país receberam 70 alertas de ameaça de bomba nos últimos cinco dias.Algumas escolas optaram por fechar temporariamente no início do ano letivo por precaução. Desde o início do mês de setembro, os estabelecimentos de ensino daquele país receberam l299 falsas ameaças de bomba, incluindo 75 só no dia 19 de outubro.