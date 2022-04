65% dos franceses votaram até às 17h00 para as presidenciais. Valor mínimo em 20 anos

Até às 17h00 (hora local), 65% dos eleitores franceses tinham votado na primeira volta das eleições presidenciais gaulesas.Este valor é inferior em 4,4 pontos percentuais face aos 69,42% observados à mesma hora no ato eleitoral de 2017, indicou o Ministério do Interior francês. A abstenção é uma das grandes incógnitas na votação de hoje.O valor registado até às 17h00 de hoje é o mais baixo em duas décadas, desde as eleições de 2002.A abstenção atingiu um recorde numa primeira volta de presidenciais em 2007, quando se situou em 28,4%. Nas eleições de 2017 foram 22,2% dos eleitores que não exerceram o seu direito de voto.As sondagens mais recentes dão Emmanuel Macron, atual presidente, com uma margem muito ténue sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.