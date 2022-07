A 15 de novembro de 2022 a Terra vai ter 8 mil milhões de pessoas. E a Índia deverá ultrapassar a China e tornar-se no país mais populoso do Mundo já no próximo ano. Estas são algumas das conclusões do relatório ‘Perspetivas da População Mundial 2022’, da Organização das Nações Unidas (ONU), que revela ainda que em 2030 o planeta terá 8,5 mil milhões de pessoas, em 2050 terá 9,7 mil milhões, e em 2100 a população atingirá a marca dos 10,4 mil milhões.









