A população mundial atingiu ontem de manhã os oito mil milhões de pessoas, com o nascimento de Damián, na República Dominicana. O bebé nasceu sem complicações, na maternidade de Nossa Senhora de Altagracia, em São Domingos, capital do país, com 2,77 quilos e 52 centímetros. A mãe de Damián, de 35 anos, também se encontra bem de saúde, segundo o médico Michael Trinidad, chefe do serviço de obstetrícia daquela unidade hospitalar.









