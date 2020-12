800 militares mobilizados para fazer testes à Covid-19 a camionistas retidos em Dover

As autoridades britânicas reforçaram este sábado com um contingente adicional de 800 militares as equipas que realizam testes ao coronavírus aos camionistas dos ainda mais de 4000 camiões que aguardam ordem de viagem junto a Dover e outros portos da costa sul de Inglaterra.









Além de participarem nos testes ao coronavírus, os militares vão ajudar a distribuir comida aos camionistas.

Segundo o governo britânico, foram já realizados mais de dez mil testes, dos quais somente 24 foram positivos.





Desde que, na quarta-feira, França reabriu a fronteira a camionistas com testes negativos à Covid, mais de 700 camionistas foram autorizados a deixar a imensa fila que inunda parques e estradas junto ao porto de Dover. As restrições impostas por França devido à nova variante de coronavírus no Reino Unido fazem com que alguns camionistas esperem há uma semana autorização para partir.









Os estados do Tennessee e Califórnia são o novo epicentro dos novos casos de Covid nos EUA. O primeiro teve na semana passada uma média de 128 infeções por 100 mil habitantes, enquanto a Califórnia registou 11 novos casos por 100 mil habitantes. Nos EUA, 194 mil novos casos foram registados num só dia.



Rússia adota regra de quarentena estrita



A Rússia somou-se esre sábado à lista de países que já adotaram regras mais estritas de quarentena para passageiros chegados do Reino Unido. Os recém-chegados ficam obrigados a duas semanas de isolamento. Esta medida surge depois de o país ter suspendido voos com origem ou destino ao Reino Unido.





Eficácia da Coronavac



A vacina Coronavac, que está a ser desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, registou uma eficácia entre os 50% e os 90%, nos ensaios clínicos que foram conduzidos no Brasil.





Moderna faz mais testes



A farmacêutica Moderna revelou que pretende realizar testes adicionais à vacina que desenvolveu contra a covid-19, para garantir a sua segurança contra possíveis novas estirpes do coronavírus que têm aparecido.





Reações à vacina da Pfizer



Pelo menos sete reações foram registadas desde que arrancou a campanha de vacinação nos EUA e o responsável pelo programa de desenvolvimento de vacinas do país, Moncef Slaoui, acha o número excessivo.





Acesso a vacinas



Vários profissionais de saúde nos EUA revelaram que há quem esteja a conseguir ser vacinado antes dos grupos considerados prioritários pela governo.





Festa natalícia reúne centenas na praia



A polícia de intervenção australiana foi chamada a intervir em Bronte Beach, na cidade de Sydney, para acabar com uma festa que juntou centenas de pessoas durante a tarde do dia de Natal. A multidão de jovens, muitos dos quais usavam chapéus de Pai Natal, ignoraram as normas contra a Covid-19.