8chan, a história do fórum que se tornou um santuário dos crimes de ódio

"Que consigas uma pontuação alta". A mensagem – uma espécie de "boa sorte" – foi deixada como resposta à publicação do manifesto racista de Brenton Tarrant, autor do massacre em duas mesquitas de Christchurch, Nova Zelândia, em que morreram 51 pessoas, em março deste ano. "Pontuação" é uma expressão de código para número de vítimas mortais muito usada no 8chan (InfinityChan), um fórum de extrema-direita relacionado com o aumento dos crimes de ódio.

