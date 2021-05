960 quilos de cocaína dão à costa inglesa amarrados a coletes salva vidas

Cerca de uma tonelada de droga apareceu esta segunda feira numa praia em Hastings e em Newhaven, Inglaterra, embalada em sacos impermeáveis e amarrada a coletes salva-vidas. É uma das maiores remessas de droga encontradas em território britânico e as autoridades acreditam que a origem seja a América do Sul.

O alerta foi dado por moradores locais que encontraram a carga na areia, pela manhã, em Hastings e mais tarde na praia de Newhaven. As autoridades efetuaram testes preliminares que deram positivo para cocaína, no entanto mais testes forenses estão a ser efetuados.

De acordo com a Agência Nacional de Crime do Reino Unido (NCA), as duas remessas de droga que pesam quase uma tonelada estão interligadas e foram levadas para um local secreto, onde serão efetuadas perícias. Se não tivessem sido apreendidas, e fossem vendidas nas ruas do Reino Unido, o valor desta tonelada poderia ultrapassar os 92 milhões de euros, afirma o porta-voz da NCA, Martin Grace.

"Esta é uma quantidade significativa de drogas de classe A que pensamos que possa ter origem na América do Sul", afirma o porta-voz, e acrescenta que "a investigação está a ser auxiliada pela Polícia de Sussex e pelas autoridades responsáveis pelas fronteiras e, provavelmente, também vai envolver parceiros internacionais".

A NCA acredita que estas remessas estejam ligadas ao crime organizado e lembra que é uma perda considerável para estas redes criminosas.