"A América está de volta": Biden coloca diplomacia no centro da agenda externa dos EUA

O presidente Joe Biden prometeu esta quinta-feira voltar a colocar a diplomacia no centro da agenda externa dos EUA, confrontar os abusos da Rússia e da China e acabar com a guerra no Iémen, naquele que foi o seu primeiro grande discurso sobre política externa. "A América está de volta. Vamos reparar as nossas alianças e voltar a trabalhar em conjunto com todos", afirmou Biden, num claro distanciamento com a política isolacionista de Trump.



Sobre a Rússia, o presidente dos EUA exigiu a "libertação imediata" de Alexei Navalny e revelou ter dito a Vladimir Putin que os dias em que os EUA "a rebolar perante as atividades russas acabaram". "Vamos defender os nossos interesses e não hesitaremos em pedir contas", prometeu. O mesmo em relação à China, que considerou "o principal concorrente dos EUA", embora tenham deixado no ar a possibilidade de "trabalhar em conjunto" com Pequim. O presidente disse ainda que ordenou uma revisão global do posicionamento das tropas dos EUA no Mundo, anunciou um novo impulso para a paz no Iémen e prometeu aumentar para 125 mil o número de refugiados acolhidos anualmente.

Ver comentários