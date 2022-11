British Airways passou a permitir que colaboradores do sexo masculino usem perciengs e maquilhagem

A companhia aérea britânica British Airways atualizou as regras dos uniformes dos colaboradores e passou a permitir que estes possas usar maquilhagem, piercings e verniz nas unhas, independentemente do sexo. O objetivo da transportadora é de que todos os colaboradores sejam "a versão mais autêntica de si próprios", numa numa tentativa de promover um ambiente mais inclusivo."Temos orgulho em todos os colaboradores da British Airways e estamos empenhados em proporcionar-lhes num ambiente de trabalho inclusivo", disse um porta-voz da companhia aérea britânica em declarações à CNN Internacional, esta sexta-feira. "Trabalhámos em conjunto para criar diretrizes atualizadas para os uniformes, que permitem aos nossos colaboradores trazer a melhor e mais autêntica versão de si próprios para o trabalho, todos os dias".A iniciativa surge depois da companhia aérea britânica Virgin Atlantic, no passado mês de setembro, ter anunciado que os colaboradores do sexo masculinos estavam autorizados a usar saias, assim como as colaboradoras podiam usar calças, para que todos se pudessem sentir confortáveis, "independentemente do género ou identidade de género".A companhia aérea também passou a permitir que os trabalhadores deixem as tatuagens ao descoberto e que a maquilhagem se torne opcional para as funcionárias.