A campanha de vacinação mais rápida do mundo: Israel já vacinou 5,7% da população em nove dias

A vacinação só começou há nove dias em Israel e o país já conta com 5,7% da sua população vacinada.O país levou a pandemia como uma guerra e no processo de vacinação não foi diferente, quanto mais rápido se vacinar, mais rápido se vence a guerra. Como tal, já há mais israelitas vacinados do que os que contraíram a doença e estima-se que em janeiro a proporção de doentes Covid com mais de 60 anos cairá de 70% para 20%."Está realmente a ser tratado como uma guerra... e Israel é experiente em batalhas", disse o professor Allon Moses, diretor do Departamento de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas da Organização Médica Hadassah.Mas como está tudo isto a ser feito? "Os hospitais estão envolvidos, as clínicas comunitárias estão envolvidas, o exército recrutou cerca de 700 paramédicos para ajudar com as injeções da vacina, é muito parecido com uma batalha", descreve a mesma fonte ao The Telegraph.