A chamada emocionante de uma mãe para as filhas: "Estou cercada. Amo-vos"

Enfermeira pensou que ia morrer no fogo que devastou a Califórnia.

13:30

Uma enfemeira, mãe de cinco crianças, revelou o momento em que ficou cercada pelas chamas e em que ligou às filhas para se despedir, durante os fogos na Califórnia.



"Estou cercada pelas chamas. Estão à minha volta. Tomem conta do Brayden, da Allyson e do Brooklyn", disse às duas filhas mais velhas.



As meninas tentaram fazer a mãe acreditar que não ia passar de um susto e diziam que tudo ia correr bem, mas a mulher de 37 anos já não acreditava que iria sair do hospital com vida. "Vocês não estão a perceber. Não vou sobreviver. Fui a melhor mãe que consegui. Peço desculpa pelos erros que cometi. Desculpem", acrescentou a mulher que agora revela que aquele foi o maior susto da sua vida, a 8 de novembro de 2018 em Paradise.



A enfermeira conta que pensou que era a última vez que iria falar com as filhas visto que estava a trabalhar num hospital que ficou rodeado pelas chamas. A mulher afirma que teria conseguido fugir e ficar a salvo mas negou-se a abandonar os doentes que estavam no local e que precisavam de ajuda para sair.



A história desta família acabou por ter um final feliz, com o reencontro da mãe das filhas marcado por lágrimas. Os ventos mudaram e os bombeiros conseguiram retirar todas as pessoas do hospital em segurança.