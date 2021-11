“A China e a Índia têm de dar explicações”: Presidente da COP26 aponta dedo após declaração final

Um dia depois de a cimeira do clima de Glasgow COP26 encerrar com um acordo final adiado sucessivamente e que só foi conseguido graças a concessões aos interesses da indústria do carvão, o presidente da cimeira, Alok Sharma, apontou o dedo à China e à Índia e disse: “Terão de dar explicações pelo que fizeram aos países mais vulneráveis do Mundo.”









A declaração final da COP26 mudou, à última da hora, a condenação do carvão, sobre o qual se dizia que teria de acabar, alterando a ideia para: “diminuição faseada” do seu uso.

Em conferência de imprensa conjunta com o PM britânico, Boris Johnson, Sharma foi mais moderado este domingo em relação à Índia, frisando que o país está comprometido em gerar 50% da sua energia a partir de fontes renováveis até 2030, objetivo que Johnson considerou “muito ambicioso”, elogiando as políticas postas em curso pelo PM indiano, Narendra Modi.







Tanto Sharma como Johnson admitiram uma certa desilusão com os resultados conseguidos, mas recusaram classificar a cimeira como um fracasso. “É um feito histórico”, afirmaram ambos, salientando o reforço dos objetivos de redução de emissões fixados em 2015 pelo Acordo de Paris, que definiu a meta de manter o aquecimento global nos 1,5 graus centígrados até final do século. Quanto à alteração da polémica frase que eliminou o pedido do fim do carvão, Johnson considerou que a diminuição do seu uso significa, seja como for, um fim a prazo.