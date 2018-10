Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A cidade em que os ladrões aparecem nus e atados a postes

Autoridades mexicanas investigam estranho caso, atribuído a um vigilante ou a guerras de gangues.

09:18

Puerto Vallarta é uma conhecida estância turística do México, famosa pelas praias de areia dourada e águas de azul turquesa, à beria do Pacífico. Mas, nas últimas semanas, a pacata cidade costeira saltou para a ribalta das notícias por causa de um estranho fenómeno.



Noite após noite, a polícia tem-se deparado com homens completamente nus, deixados amarrados a postes de iluminação na via pública. E todos com uma marca na cabeça, traçada no cabelo rapado - um 'r' de rato, que quer dizer ladrão no México.



A imprensa local conta pelo menos 10 casos nas últimas semanas e as autoridades abriram uma investigação para tentar perceber quem anda a sequestrar os supostos ladrões. Há quem atribua a ação a um misterioso 'vigilante', mas também se põe a hipótese de a ação ser da responsabilidade de gangues criminosos.