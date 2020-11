O horror é contado por Lawanna Rivers, uma enfermeira que foi transferida para o Centro Médico Universitário do Texas, nos Estados Unidos, para dar assistência médica visto que houve um aumento significativo de casos naquela área e eram precisos mais recursos humanos.Rivers, na linha da frente do combate à pandemia nos Estados Unidos, relata em lágrimas as condições dramáticas vividas na unidade e descreve um quarto em específico, apelidado de "A Cova", para onde pacientes críticos eram mandados para morrer. Na "Cova", os doentes recebiam os tratamentos mínimos.No vídeo emocionante publicado no dia 7 de novembro, Lawanna descreve o que viu enquanto lutava para ajudar quem podia. "Vi muita gente morrer e eu sentia que não deveriam ter morrido", desabafa."Esta missão destruiu-me. Fui colocado no que é chamado de 'cova', [havia] oito pacientes. Disseram-me que quaisquer pacientes que vão para a 'cova', só saem num saco para cadáver", conta.