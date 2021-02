"A crescer de forma alarmante": Detetada nova variante perigosa da Covid-19 em Nova Iorque

Foi descoberta uma nova variante da Covid-19 em Nova Iorque, a estirpe B.1.526, que começa a manifestar-se em pessoas em diversos bairros e a propagar-se para o restante estado dos EUA, de acordo com o jornal The New York Times.



Duas equipas diferentes de investigadores avançaram esta semana que encontraram uma nova variante preocupante que carrega mutações que ajudam a evitar a resposta natural do corpo - bem como o efeito dos tratamentos, avançou esta quinta-feira a CNN.



A B.1.526, é a última de um vasto número de variantes virais que surgiram nos EUA, até à data o país com maior número de infetados no mundo e, de acordo com a pesquisa avançada pela publicação, uma das mutações desta variante é a mesma que detetada na variante de África do Sul, conhecida como B.1.351.

Segundo os mesmos estudos, citados pela cadeia televisiva, esta variante será "pelo menos 40% mais eficaz a infetar células humanas", comparativamente a outras estirpes. "É esta nova variante que está a crescer, de forma alarmante", escreveu a equipa de pesquisadores através do seu relatório, citado pela CNN.