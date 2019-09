A divertida mensagem de uma mãe para a filha que vai partilhar quarto de hotel com o namorado

Jeananne

"Coitado do Dean que terá de dormir no sofá. Pelo menos não é o chão. Eu disse-te para te certificares de que o quarto tinha cama dupla", respondeu.





Edimburgo [Escócia] com o meu namorado e a minha mãe ainda acha que tenho 12 anos".



O tweet conquistou a atenção dos utilizadores do Twitter e rapidamente aringiu mais de 40 mil gostos e dois mil retweets.



Jeananne e Caitlin não esperavam tanta atenção àquela mensagem e a filha acabou por justificar que a mãe estava a brincar e que aquela era uma piada entre as duas.





Night in Edinburgh with my boyfriend and my mum thinks I’m still 12 :// pic.twitter.com/0DUUf5XtBp — Caitlin Wren (@CaitlinWren6) September 13, 2019





Para os pais, os filhos serão sempre crianças, mesmo que já sejam maiores de idade. Caitlin, uma rapariga de 18 anos, estava entusiasmada por passar a noite fora de casa com o namorado.O pretexto para a 'escapadinha' era ir assistir a um espetáculo de Frankie Boyle, uma comediante de que ambos gostavam.Chegada ao quarto de hotel, a jovem decidiu partilhar com a mãe o quarto onde ir dormir com o namorado. No entanto, a mãe, não ficou muito impressionada e o comentário não se fez esperar.Na fotografia publicada era possível ver uma cama de casal e um sofá.Caitlin achou piada à mensagem e partilhou-a no Twitter com a seguinte descrição: "Noite em