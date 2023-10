O romantismo da vida num ‘kibbutz’ nas planícies de Israel não descansa há muitos anos, mas tudo se agravou desde o passado sábado. O ‘kibbutz’ Bror Hayil, nos arredores de Sderot, está localizado a meia dúzia de quilómetros da Faixa de Gaza e não é exceção.



Desde que os militantes palestinianos do Hamas lançaram uma ofensiva-surpresa contra Israel, a vida alterou-se no Bror Hayil, um ‘kibbutz’ fundado em 1948 – tem a idade do Estado judaico – maioritariamente por brasileiros.









