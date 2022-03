"A Europa, os EUA e a NATO têm de estar unidos. Presidente Putin falhou em dividir-nos", diz secretário-geral da NATO

Jens Stoltenber, Secretário-geral da NATO, disse esta sexta-feira que o presidente Putin falhou em dividir a aliança de paz."A Europa, os EUA e a NATO têm de estar unidos", declarou Jens Stoltenber."Isto é a guerra do presidente Putin, que ele planeou contra um povo pacífico", referiu Stoltenber depois de uma reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO.O Secretário-geral da NATO apelou a Putin para "retirar as suas forças da Ucrânia e se envolver na diplomacia"."A Rússia tem sido um ameaça à nossa segurança ", garantiu Jens Stoltenber.Stoltenber reforçou ainda a ideia de que a NATO não se vai envolver militarmente no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, no entanto disse que já foram enviadas milhares de tropas para a zona Leste da Europa.