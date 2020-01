Milhares de animais perderam a vida durante as últimas semanas nos fogos que devastaram a Austrália. As imagens que chegam do que se vive naquele continente são arrepiantes.A fotografia de um coala de rosto caído, como se estivesse a velar o corpo do amigo morto pelas chamas, está a comover o mundo. É uma equipa de resgate animal que o resgata daquele sofrimento e o leva para a associação."Esta é uma das situações mais difíceis que já testemunhei como voluntário: os corpos dos animais à distância dos meus olhos", explicou Kelly Donithan.O coala caído, morto, nas águas rasas da Austrália é só um exemplo do horror que se vive naquele continente. O território da Ilha Kangoroo tem agora um cemitério animal a céu aberto, depois de ter sido devastado em 80% do seu território pelas chamas.