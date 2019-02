A herdeira da fortuna de Karl Lagerfeld é... a sua gata

Com mais de 130 mil seguidores na sua conta de Instagram, Choupette já se tornou conhecida no mundo da moda -e desde 2014, já ganhou três milhões de euros. De acordo com o Huffington Post, já adotou algumas mordomias: viaja de jet privado, só come comida confecionada por chefs e tem duas pessoas dedicadas aos seus cuidados.No passado, a gata inspirou uma carteira da Chanel e até já apareceu em anuncios, recebendo um milhão de euros. O dono doou 400 mil à fundação de Brigitte Bardot, que acolhe gatos abandonados, e guardou o restante na conta bancária do animal. "Nunca pensei que isto algum dia me acontecesse. Choupette faz-me muito feliz", confessa Lagerfeld.