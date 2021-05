A história da espia americana mais procurada pela Gestapo

Não faltam exemplos de mulheres que foram esquecidas da cronologia dos grandes acontecimentos do mundo. É o caso de Virginia Hall, que estabeleceu uma vasta rede de espiões por toda a França, em plena Segunda Guerra Mundial, e que era um dos principais alvos da Gestapo, a polícia secreta da Alemanha nazi.

Sonia Purnell, jornalista britânica, debruçou-se sobre a vida desta mulher na biografia Uma mulher sem importância, recentemente editada em Portugal pela Crítica, do Grupo Planeta. Em entrevista à Máxima, por e-mail, Purnell explica como se deparou pela primeira vez com esta espia que operava na sombra e se tornou um elemento fulcral da Resistência: "Tropecei em algumas menções aqui e ali desta mulher extraordinária com uma perna de madeira chamada Cuthbert, que se tinha tornado a espia mais procurada pelos Nazis e uma lenda no mundo dos serviços secretos. Pouco era sabido sobre ela. Como é que eu poderia não querer descobrir mais?".