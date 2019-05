A incógnita por detrás do homem que foi poupado pelos terroristas em Londres

O ataque terrorista de 2017, na Ponte de Londres, que provocou oito mortes e 48 feridos, tem agora novos contornos.

Na passada quarta-feira, foram expostas imagens pelo Tribunal Central Criminal inglês, do atentado terrorista no coração de Inglaterra.





Neste vídeo é possível identificar os três homens que conduziram o ataque terrorista na zona do Mercado do Borough, esfaqueando todas as pessoas que por ali passavam.É ainda possível visualizar um dos terroristas a correr na direção de um individuo que caminhava com um telemóvel na mão junto ao mercado. O atacante levava uma faca de 12 centímetros mas não tocou no individuo. Falaram e breves segundos depois o homem continuou o seu caminho."Há claramente algum tipo de discussão", afirmou Becky Riggs, detetive do comando antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres."Não sabemos o que foi dito, nunca conseguimos identificar esse homem e, independentemente dos apelos feitos por uma testemunha, o indivíduo nunca se apresentou", acrescentou.

Os movimentos dos radicais foram registados ao pormenor pelas autoridades policiais, bem como o local de óbito de cada uma das vítimas.