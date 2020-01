A incrível recuperação de um cão que estava prestes a morrer à fome

Os antigos donos do cão Casper quase o deixaram morrer à fome. O animal foi abandonado no Rescue Me Animal Sanctuary em Merseyside, Liverpool, no dia 31 de outubro, e possuia as costelas a ver-se através da pele.

A equipa do canil disse que o caso de Casper é o pior caso de maus-tratos que já testemunharam.

Quando o cão começou a demonstrar melhorias, passado uma semana de estar no canil, foi para o Last Chance Hotel Animal Rescue, em Cornwall, onde fez uma recuperação incrível.

"Tivemos de começar por lhe dar porções minúsculas de comida – oito bocados pequenos por dia – porque muita comida podia pressionar o coração e matá-lo", disse Sam B’stard.

O animal foi posto num regime alimentar intenso, onde tinha de comer pequenas refeições de duas em duas horas para ser possível reconstruir o corpo lentamente sem pressionar os órgãos vitais.

De acordo com Sam B’strad, o cão terá 8 anos de idade.

Passados três meses após ter sido abandonado, o animal já está pronto para ser adotado por uma nova família.