“A liberdade de expressão é mais bonita quando calças uns Nike”: Luís Figo critica protestos em Barcelona

C Barcelona, estão a utilizar a liberdade de expressão como 'desculpa' para vandalizar lojas e provocar a destruição na cidade espanhola.



"A liberdade de expressão é mais bonita quando calças uns Nike. E depois a culpa é da polícia. Vergonhoso", escreveu Luís Figo através da rede social Twitter.

La libertad de expresión es más bonita calzando unas Nike!!

Y después la culpa es de la policía ‍?? Vergonzoso





O antigo internacional português, Luís Figo, fez este domingo duras criticas aos manifestantes de Barcelona que, no entender do ex-futebolista do F

O tweet de Figo faz-se acompanhar por um vídeo onde um conjunto de manifestantes é filmado a saquear uma loja da Nike em Barcelona, na zona de Paseo de Gracía.