A luxuosa mansão que dividiu o Podemos

Pablo Iglesias acusado de hipocrisia e falta de coerência por comprar casa de 660 mil euros.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O futuro de Pablo Iglesias à frente do Podemos está nas mãos dos militantes do partido, que até domingo votam se o secretário-geral deve ou não manter-se no cargo após a polémica provocada pela compra de uma mansão de luxo nos arredores de Madrid.



Iglesias e a companheira, Irene Montero, líder da bancada do Podemos no Parlamento, são acusados de hipocrisia e falta de coerência pelos colegas de partido, que os acusam de se juntarem à ‘casta’ capitalista contra a qual lutaram durante anos.



Iglesias e Montero, que está grávida de gémeos, anunciaram na semana passada a compra de uma vivenda de 268 metros quadrados na Serra de Guadarrama, nos arredores da capital espanhola.



A propriedade, que custou 660 mil euros, tem três quartos, duas casas de banho, piscina, casa de hóspedes e um terreno de dois mil metros quadrados atravessado por um pequeno riacho. O casal, que tem um rendimento mensal de 4400 euros, deu uma entrada de 120 mil euros e ficou com uma hipoteca de 540 mil euros a pagar em 30 anos.



"Entregarias a política económica do país a quem gasta 600 mil euros num apartamento de luxo?" A pergunta foi feita por Iglesias em 2012 a propósito do então ministro Luís de Guindos e foi agora recuperada pelos críticos para acusar Iglesias de hipocrisia.



A ala anticapitalista do Podemos foi a mais dura, lembrando o "compromisso ético" do partido de "viver como os trabalhadores para os representar melhor".