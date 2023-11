O ‘Pathfinder-1’, criado pela Lighter Than Air Research (LTA Research), empresa de aviação de Sergey Brin, cofundador da Google, é a maior aeronave do Mundo com 124,5 metros de comprimento e 20 de diâmetro, mais longo que três Boeing 737.



Foi construído no Centro de Investigação Ames da NASA, na Califórnia, EUA, com o principal objetivo de servir de apoio a missões humanitárias, transportando pessoas e bens para locais onde não é possível chegar por terra, ar ou água.









