A crise da Covid-19 representa a maior ameaça à saúde mental desde a segunda guerra mundial e o impacto será sentido durante anos após o vírus ser controlado.



Quem o diz é o psiquiatra Adrian James, presidente do Royal College of Psychiatrists, afirmando ao The Guardian que a combinação entre os efeitos provocados pela doença, as consequências sociais e os danos colaterais económicos têm um efeito profundo na saúde mental de cada individuo, que se vai prolongar no tempo.







Esta previsão decorre da nova vaga de infetados com Covid-19 no Reino Unido e da nova estirpe daquele vírus. Adrian James destaca a necessidade de um plano que garanta um plano para aqueles que desenvolveram doenças mentais

"Isso terá um efeito profundo na saúde mental", disse James. "É provavelmente a maior ameaça para a saúde mental desde a segunda guerra mundial com consequências a longo prazo", ramtou.

Dados do NHS Digital revelam que o número de pessoas em contacto com serviços de saúde mental nunca foi tão alto, e alguns hospitais relatam que suas enfermarias de saúde mental estão lotadas. "Todo o sistema está claramente sob pressão", disse James.