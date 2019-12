A máquina ecológica de 700 mil euros que transportou a ativista Greta

A embarcação que trouxe Greta dos EUA até Portugal não é um barco qualquer nem está ao alcance de todas as bolsas. Novo, o ‘La Vagabonde", um catamarã modelo Outremer 45, pode custar mais de 700 mil euros.Uma máquina ecológica - além de velas que aproveitam a força do vento, é propulsionada por motores alimentados por painéis solares e turbinas que aproveitam a força das ondas - e muito confortável, a julgar pelas imagens do interior.Tem 7,1 metros de largura e 14,6 de comprimento. Possui dois motores de 30 cv, é construído em fibra de vidro e tem capacidade para oito pessoas. Aos comandos esteve Nikki Henderson, skipper britânica, que confessou ter saudades da família e dos amigos, e deixando entender que uma boa refeição também vinha a calhar, sobretudo depois do último jantar."Estamos a tentar comer toda a comida fresca que ainda temos, para que não se estrague, por isso tivemos todos uma overdose de abóbora", escreveu.