A morte do pai com Covid-19 levou-a a participar nos ensaios da vacina da Moderna. Conheça o relato de Leila

de notícias francesa AFP em Miami, é uma dos milhares de voluntários que participam nos ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19.A mulher decidiu participar nos testes da farmacêutica Moderna em homenagem ao pai que morreu vítima da doença no Chile e conta agora, ao pormenor, a sua experiência, iniciada poucas semanas depois da morte do progenitor.

Leila Macor, uma correspondente da agênciaempresa de biotecnologia americana e não sabe se recebeu placebo ou mesmo a vacina. "A incerteza vai matar-me", assume. O processo de testes divide voluntários em dois grupos: um grupo recebe placebo - um fármaco inerte, que nada faz - e o outro recebe a vacina propriamente dita.A voluntária revela que o processo começou com os responsáveis pelos ensaios a darem-lhe um documento com 22 páginas que teria de ler atentamente. Depois teria de passar por duas doses ddo fármaco - que poderiam conter a vacina ou placebo - e receberia 2,400 dólares ao longo de dois anos."Fomos avisados ??de possíveis efeitos colaterais , desde dor no local da injeção até febre e calafrios. Os 30 mil voluntários seriam divididos em dois grupos: metade receberia a vacina; a outra metade, o placebo", afirma acrescentando que a enfermeira que lhe administrou o fármaco lhe confidenciou que nem ela sabia se estava a administrar placebo ou a vacina."A enfermeira tirou-me sangue para encher seis ou oito tubos, perdi a conta. Eles fizeram um teste de gravidez. Insistiam muito em usar anticoncepcionais", conta visto que ainda não é conhecido o efeito da vacina em fetos."A injeção não doeu. Eles levaram-me para uma sala de espera, onde me mantiveram por meia hora para observação. Uma enfermeira cubana usava uma capa vermelha doLeila recebeu depois um conjunto de artigos com adesivos, uma camisola e uma máscara, tudo com o slogan "Covid Warriors (Guerreiros Covid)", e foi-lhe pedido que descarregasse uma aplicação onde teria de relatar regularmente a sua temperatura corporal e sintomas.Leila admite que só quando chegou a casa, após a primeira dose, sentiu o local da injeção dorido o que a fez questionar se tinha efetivamente recebido a vacinaA segunda dose foi em setembro. "Doeu muito mais e, por dois dias, o local da injeção ficou inchado e quente", descreve.A perda do pai para a doença levou Leila a querer fazer de tudo para contribuir para uma solução ppara a pandemia, neste caso, participar nos testes clínicos para a vacina da Moderna foi a forma que arranjou de ajudar."Ele morreu sozinho, como pessoas morrem com este vírus", conta a correspondente que, por conta do sua ocupação profissional estava longe da família. Leila enfrentava o desafio de cobrir, jornalisticamente, o aumento de casos em Miami e Florida nos Estados Unidos."A ideia de fazer algo ativamente para ajudar a derrotar essa praga me ofereceu um pouco de paz. Discuti isso com amigos e familiares e todos me ajudaram a concluir que, como sou asmático, o perigo de um efeito colateral potencial da vacina não poderia ser maior do que o risco que eu correria se contraísse o coronavírus", revela.O facto de ser asmática, e por isso ser doente de risco, foi outro dos factores que levou a mulher a tomar a decisão.