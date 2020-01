A nova tendência de 2020: Decorar as unhas com mãos e pés minúsculos

A mais recente tendência de uma conta de Instagram muito conhecida pelas unhas criativas que faz, nail_sunny, combina mãos e pés como decoração para as unhas. Parece confuso mas é verdade. A artista decorou as unhas com mãos e pés minúsculos feitos em gel.

Num pequeno tutorial divulgado na conta de Instagram, é possível ver alguém a desenhar pés pequenos nas mãos e a pintar as pequenas unhas com verniz vermelho.

A nova tendência tem gerado um misto de respostas pelos usuários do Instagram. Enquanto uns acharam a tendência estranha, outros acharam-na interessante.



"Isto é pior do que as unhas dos insetos mas eu gosto disso", lê-se num dos comentários.

A tendência tem dado que falar e conta já com mais de 500 mil visualizações.