A partir de janeiro é necessário reservar e pagar taxa para entrar em Veneza

A partir de 16 de janeiro de 2023 será obrigatório reservar a entrada e pagar taxa na cidade italiana de Veneza, que se tornará a primeira do mundo a adotar este sistema para controlar o turismo de massas, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal.

"É certamente um método complexo, que não ganhará aplausos imediatos ou consenso eleitoral, mas será um marco no modelo turístico do futuro", disse o vereador com o pelouro do turismo da cidade, Simone Venturini, numa conferência de imprensa.

A partir de 16 de janeiro, para entrar na emblemática Cidade dos Canais, local Património da Humanidade, terá de ser feita a reserva, "com alguns meses de antecedência", através de um sistema ´online`, e pagar uma taxa de entrada entre três e 10 euros.