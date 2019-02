A passadeira vermelha dos Óscares 2019

O melhor da red carpet da 91.ª edição dos Prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Antes da cerimónia dos Óscares , na noite deste domingo, 24 de fevereiro, as estrelas de Hollywood chegaram à passadeira vermelha do Dolby Theatre, em Los Angeles, vestidas a rigor. Este ano, aesteve longe de ser previsível, com vestidos tão marcantes como o Alexander McQueen preto de Lady Gaga (combinado com um colar da Tiffany), o impactante Louis Vuitton de Emma Stone ou o Céline prateado de Brie Larson. Também houve espaço para o glamour mais clássico de Hollywood, como no Oscar de la Renta de Regina King ou ainda para o sex-appeal de Jennifer Lopez em Tom Ford.O cor-de-rosa foi outro dos destaque da noite com vimos no vestido volumoso Brandon Maxwell de Sarah Paulson e o Schiaparelli escolhido por Linda Cardelini. Gemma Chan em Valentino e Kacey Musgraves em Giambattista Valli a confirmaram outra forte tendência: as cascatas de tule.