A praia controversa na Tailândia onde os turistas vão para tirar selfies com aviões

A praia Mai Khao em Phuket, na Tailândia, é apontada como um dos destinos turísticos mais controversos dos últimos anos. Milhares de turistas deslocam-se até ao areal da praia de Mai Khao apenas com o objetivo de se fotografarem tendo um avião como plano de fundo - ato denominado de plane spotting.O Aeroporto Internacional de Phuket está instalado em cima do areal da praia de Mai Khao e são poucos os metros que separam os milhares de turistas dos aviões que ali aterram, praticamente de 15 em 15 minutos.É considerado um dos melhores locais para plane spotting do mundo. "Conheço entusiastas que viajam de todo o mundo e a variedade de aeronaves que se podem ver é impressionante", diz Matt Falcus, fundador da Airportspotting.com.No areal, os turistas são vistos de telemóvel na mão a consultar as informações das rotas que ali passam e com a câmara fotográfica pronta para registar o momento em que os aviões sobrevoam a poucos metros das suas cabeças.Ao longo dos últimos anos as autoridades aeroportuárias têm batalhado para que o acesso ao areal da praia de Mai Khao seja restrito. O objetivo é preservar a segurança dos turistas, no entanto, nem todos concordam com a medida.O principal entrave para o encerramento do acesso à praia prende-se com o facto desta pertencer ao Parque Nacional de Sirinath, que é propriedade do Departamento de Parques Nacionais. Restringir o acesso à praia não é assim tão simples como as autoridades aeroportuárias pretendem.A realidade é que não foram registados problemas derivados da aproximação das pessoas com os aviões e o aeroporto. O maior entrave é mesmo o ruído das aterragens que praticamente obriga os turistas a utilizar proteção para os ouvidos.Em março, vários meios de comunicação social causaram o pânico entre os turistas que tinham a praia de Mai Khao como destino. Fake news publicadas em vários meios afirmavam que tirar fotos na praia em frente ao aeroporto levaria a que os autores enfrentassem penas de crime ou até penas de morte.A informação foi prontamente negada. Os turistas que tirem selfies não estão a quebrar qualquer lei e muito menos enfrentam pena de morte.