"A reação que todos deviam ter": Mulher revela resposta do pai ao contar-lhe que tem namorada

Bueno, creo que hoy es un buen día para recordar la reacción de mi padre cuando "salí del amario".



Simplemente ?compra pan? pic.twitter.com/oeBT1vJXmg — Marina González (@enferactive) June 28, 2021





A jovem contou aos seguidores que quando chegou a casa a mesa estava posta e havia vinho para celebrar. "Se falamos de orgulho, falo de como estou orgulhosa dele", lê-se na publicação. Marina partilhou a publicação para assinalar o Dia Internacional do Orgulho LGBT.



O post tornou-se viral e vários utilizadores do Twitter louvaram o comportamento do pai de Marina.





Foi através do WhatsApp que Marina fez o anúncio."Olá pai, tenho uma namorada chamada Raquel e vem almoçar lá a casa, pode ser?", começou por escrever a enfermeira.A resposta do pai deixou-a espantada. "Tudo bem. O que vamos almoçar?", disse sem se procupar com a pessoa de quem a filha gosta, mas sim com o que iam comer.No final da conversa, o pai de Marina terminou com: "Compra pão"."Que sorte, nem todos reagem assim. Parabéns por ter uma ótima família", comentou uma pessoa. "Que emoção, chorei", escreveu outro internauta."Esta reação é a que todos deviam ter: normalizar algo que é natural", disse um utilizador do Twitter.