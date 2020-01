A recuperação incrível de uma cadela encontrada esfomeada e à beira da morte

Tiggy tem trêsanos e foi encontrada na rua à beira da morte. A cadela não tinha praticamente pêlo, estava esfomeada e era possível ver a caixa torácica do animal através da pele. Mas a recuperação após o resgato foi um sucesso e Tiggy ganhou uma nova vida.

O animal de quatro patas foi encontrado em Blyth, Northumberland, Inglaterra, e foi resgatada pelo Berwick Animal Rescue Kennels. Desde o resgate, foram várias as publicações feitas na página do Facebook a agradecer por todo o apoio que foi dado no processo de recuperação.

Atualmente, Tiggy tem o dobro do peso com que foi encontrada e tem uma vida feliz. Uma das responsáveis pelo resgate disse: "Eu pensei que ela estava morta. Mas a força dela é incrível. O facto de ela ainda estar viva é incrível".

Tiggy esteve no Berwick Animal Rescue Kennels desde o dia 4 de dezembro. Desde então, o que não faltou foram mensagens a oferecer casa à cadela de 3 anos.

"Uma família adorável, que já resgatou cães antes, ofereceu-lhe uma casa e estou muito animada por ela", disse a responsável pelo resgate.

Tiggy deve mudar-se para a casa dos novos donos em breve. Unidade de bem-estar animal está à procura das pessoas que negligenciaram o animal.